6 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 560 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 560 RUSSIAN AGRESSION

6 вересня відзначають День рудих і Глобальний день пошуку талантів.

В Україні - День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, у Болгарії - День об'єднання, у США - Національний день кавового морозива, у Пакистані - День армії.

Православна церква - Чудо архистратига Михаїла в Хонах (Колосах). Мучеників Євдоксія, Зенона і Макарія. Преподобного Архипа. Мучеників Киріака, Фавста, пресвітера, Авіва, диякона, і з ними 11-х мучеників.

День рудих

Історія виникнення свята має кілька версій. Згідно з однією з них, на початку 1980-х років мешканець Каліфорнії Стівен Дуглас створив Міжнародний союз рудих людей і закликав об'єднатися всіх, чию голову прикрашає руда шевелюра.

Інша версія відсилає нас до голландського художника Ровенгорста, який у пошуках рудоволосої натурниці мимоволі зібрав в Астені одночасно понад сотню красунь із вогненним кольором волосся. Зустріч виявилася настільки неочікуваною та яскравою, зважаючи на дуже скромний відсоток рудоволосих людей, що дівчата вирішили зустрічатися щороку. Ровенгорст, який жив у Бреді, допоміг їм організувати першу зустріч. Незабаром до них приєдналися рудоволосі чоловіки і діти, перетворивши зустрічі в місті Бред на фестиваль рудоволосих людей. Із 2019 року фестиваль переїхав до сусіднього міста Тілбург тієї ж провінції Північний Брабант і проводиться тепер там на початку вересня - наприкінці серпня. Тут варто зазначити, що в Нідерландах помаранчевий (рудий) колір є національним.

За статистикою, кількість рудоволосих людей від загальної чисельності населення планети становить лише 1-2%. Ба більше, вважається, що рудий колір волосся, пов'язаний із певною мутацією конкретного гена, є рецесивним, а це означає, що кількість яскравих і красивих рудоволосих людей на планеті поступово скорочується.

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1928 - Затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;

1939 - Третій Рейх окупував Краків;

1952 - У Женеві підписано Всесвітню конвенцію про авторське право;

1974 - Офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Народній Республіці Болгарія;

1989 - Через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан отримали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства і грабежі;

2007 - Національний банк України випустив в обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби";

2022 - Початок контрнаступу України в Харківській області;

2022 - Ліз Трас стає прем'єр-міністром Великої Британії.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євдоксія, Зенона і Макарія.

Мученики та їхня дружина прийняли мученицьку смерть за Христа при імператорі Максиміані Галерії, наступнику імператора Діоклітіана.

Святий Євдоксій обіймав високу посаду воєначальника в імператорських військах. Він був християнином, так само як і його друг святий Зенон і його домоправитель Макарій. Після видання імператором Діоклітіаном едикту про віддання смерті християн, які відмовилися принести жертву ідолам, багато хто, зокрема знатні люди і сановники, втекли в різні країни зі своїми родинами, щоб уникнути мук і смерті. Тоді й святий Євдоксій зі своєю дружиною святою Василісою і всією родиною покинув високу посаду, кинув майно і сховався в межах Мелітини Вірменської. Правитель Мелітини послав воїнів розшукувати Євдоксія. Зустрівши його, одягненого в бідний одяг, і не впізнавши, воїни стали розпитувати про місцезнаходження воєначальника Євдоксія. Не відкриваючи себе, святий запросив воїнів у свій дім, нагодував їх і надав їм нічліг. Зустріч свою з воїнами святий Євдоксій розцінив як заклик від Господа на мученицький подвиг. Вранці він відкрив своїм гостям, що він і є той, кого вони шукають. Вдячні за гостинність воїни пропонували приховати від начальства, що їм вдалося знайти святого Євдоксія. Однак той не погодився. Він зробив усі розпорядження по дому, пояснив дружині, що його не слід оплакувати, а навпаки, день його мученицької смерті треба відзначати як свято. Одягнув на себе військовий одяг і пішов із воїнами до правителя. Свята Василіса і його друзі - святі Зенон і Макарій - слідували за святим Євдоксієм. Правитель намагався вмовити святого Євдоксія принести жертву ідолам і цим зберегти собі життя, високе становище і майно. Святий Євдоксій твердо відмовився від усього, викривши безумство тих, хто поклоняється бездушним ідолам.

Після тривалих катувань святого мученика Євдоксія повели на страту. Слідуючи за чоловіком, свята Василіса плакала, плакав і друг мученика святий Зенон. Тоді святий знову переконував дружину не плакати, а радіти, що він удостоївся мученицького вінця, і просив поховати його тіло в місці, що називається Амімна. Зенону святий Євдоксій передбачив, що вони в один час постануть у Царстві Небесному. Натхнений цими словами, Зенон голосно сповідав себе християнином, за що негайно був засуджений до смерті. Свята Василіса безперешкодно забрала тіло свого чоловіка і поховала його там, де він їй заповів. За це жінку схопили і привели до правителя; прагнучи розділити долю свого чоловіка, вона без жодного страху викривала і правителя, і його несправжніх богів - ідолів. Однак правитель зрозумів її намір, не став її мучити і прогнав від себе. Йдучи, свята сказала йому, що Бог бачить її бажання постраждати за свою віру і прийме це бажання як виконаний подвиг. Через 7 днів святий Євдоксій з'явився своїй дружині у видіннях і велів передати своєму другові й домоправителю Макарію, що він зі святим Зеноном очікує приходу до них Макарія. Останній негайно пішов до правителя, сповідував себе християнином, був засуджений до смерті й обезголовлений. Багато християн також прийняли в цей час мученицьку смерть.

Чудо архистратига Михаїла

Щороку 6 вересня віряни вшановують пам'ять архистратига Михаїла. Це свято, відоме всім як Михайлове чудо, має свою історію.

У християнина Архипа була німа дочка, яка почала говорити після того, як випила святої джерельної води. На знак подяки Архип побудував поруч із джерелом храм, який почали відвідувати сотні людей. Але язичники намагалися затопити споруду. Для цього вони з'єднали дві річки, які текли поруч, в одну. Для порятунку храму Архип молився святому архангелу Михаїлу, який завдав удару по язичниках. Своїм мечем він зробив ущелину в горі, завдяки чому вода відступила. Це святе місце отримало назву Хони (ущелини).

Відтоді православні християни почали святкувати Михайлове чудо.

Іменини: Арсеній, Георгій, Кузьма, Максим, Петро