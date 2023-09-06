США проведуть черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - Пентагон

Сполучені Штати мають намір провести черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в ніч з 5 на 6 вересня, випробування відбуватимуться на базі космічних сил Ванденберг (Каліфорнія), повідомив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

"Мета програми випробувальних запусків міжконтинентальних балістичних ракет - продемонструвати готовність ядерних сил США і забезпечити впевненість у летальності та неефективності національних засобів ядерного стримування. Цей тест є звичайним і був запланований на кілька років уперед", - наголосив Райдер під час брифінгу.

За його словами, як і попередні запуски, цей випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети підтвердить і перевірить ефективність, готовність і точність системи озброєння.

Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали передпускове повідомлення згідно з Гаазьким кодексом поведінки та заздалегідь повідомили російський уряд відповідно до наших наявних двосторонніх зобов'язань.