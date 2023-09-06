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05:07 06.09.2023

США проведуть черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - Пентагон

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США проведуть черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - Пентагон

Сполучені Штати мають намір провести черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III в ніч з 5 на 6 вересня, випробування відбуватимуться на базі космічних сил Ванденберг (Каліфорнія), повідомив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.
"Мета програми випробувальних запусків міжконтинентальних балістичних ракет - продемонструвати готовність ядерних сил США і забезпечити впевненість у летальності та неефективності національних засобів ядерного стримування. Цей тест є звичайним і був запланований на кілька років уперед", - наголосив Райдер під час брифінгу.
За його словами, як і попередні запуски, цей випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети підтвердить і перевірить ефективність, готовність і точність системи озброєння.
Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали передпускове повідомлення згідно з Гаазьким кодексом поведінки та заздалегідь повідомили російський уряд відповідно до наших наявних двосторонніх зобов'язань.

Теги: #сша #ракета #випробування

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