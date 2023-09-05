Merсedes передав Україні понад 100 військових вантажівок Zetros

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Special Trucks передав Україні понад 100 військових вантажівок Zetros підвищеної прохідності.

"Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила Міністерству оборони України понад 100 позашляховиків Zetros. У комплект поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення та логістики", - йдеться в повідомленні Daimler Truck на офіційному сайті.

Як повідомляється, компанія Mercedes-Benz Special Trucks також надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних із цими автомобілями. "Ще до поставки Zetros водії пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях із кабіною та двигуном". Як зазначається, потужність вантажівок - до 476 кінських сил.

У повідомленні також зазначено, що кошти на закупівлю було виділено в рамках ініціативи уряду Німеччини з підтримки України, яку спільно курирують і реалізовують Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини.