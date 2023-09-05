Події

20:30 05.09.2023

Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА - указ

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Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.

Відповідний указ №558/2023 було розміщено на сайті глави української держави.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначено в тексті документа.

Як повідомлялося, у вівторок Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови ОДА Павла Кириленка. Верховна Рада має намір призначити його на посаду голови Антимонопольного комітету України.

 

Теги: #звільнення #донецька #ова

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