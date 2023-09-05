Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації.

Відповідний указ №558/2023 було розміщено на сайті глави української держави.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначено в тексті документа.

Як повідомлялося, у вівторок Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови ОДА Павла Кириленка. Верховна Рада має намір призначити його на посаду голови Антимонопольного комітету України.