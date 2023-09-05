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20:23 05.09.2023

Парламентський комітет із нацбезпеки підтримав призначення Умєрова міністром оборони

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Парламентський комітет із нацбезпеки підтримав призначення Умєрова міністром оборони

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет з нацбезпеки заслухав кандидата на посаду міністра оборони і одноголосно підтримав призначення Умєрова Рустема", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок увечері.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку із займаної посади, а Умєров зі свого боку - заяву про відставку з посади глави Фонду держмайна України (ФДМ).

На пленарному засіданні 5 вересня Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України та звільнення Умєрова із займаної ним посади керівника ФДМ, який він очолював із вересня 2022 року. Того ж дня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Умєрова на посаду міністра оборони.

Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.

В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена Постійної делегації в Раді Європи і співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи із розроблення державної стратегії деокупації Криму і Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

 

 

 

Теги: #призначення #міністр_оборони

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