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19:07 05.09.2023

Глави МЗС України та Замбії домовилися про початок регулярних політичних консультацій - Кулеба

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Глави МЗС України та Замбії домовилися про початок регулярних політичних консультацій - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Замбії Стенлі Какубо, за підсумками якої глави МЗС домовилися розпочати регулярні політичні консультації між міністерствами закордонних справ.

"На розвиток діалогу між нашими президентами я провів плідну розмову з моїм замбійським колегою Стенлі Какубо. Ми обговорили Формулу миру України та продовольчу безпеку африканських країн. Ми також домовилися про початок регулярних політичних консультацій між нашими міністерствами закордонних справ", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

 

Теги: #обговорення #замбія #контакти

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