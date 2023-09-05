Глави МЗС України та Замбії домовилися про початок регулярних політичних консультацій - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Замбії Стенлі Какубо, за підсумками якої глави МЗС домовилися розпочати регулярні політичні консультації між міністерствами закордонних справ.

"На розвиток діалогу між нашими президентами я провів плідну розмову з моїм замбійським колегою Стенлі Какубо. Ми обговорили Формулу миру України та продовольчу безпеку африканських країн. Ми також домовилися про початок регулярних політичних консультацій між нашими міністерствами закордонних справ", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.