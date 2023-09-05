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17:00 05.09.2023

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

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ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

Верховна Рада відновила електронне декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9534 у другому читанні та в цілому підтримали 329 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Щодо врахованих правок: правка №1 уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство (246 голосів), правка №246 - про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином (247 голосів), правка №277 - якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти (239 голосів), головна правка №371- про відкриття декларацій - не набрала голосів (199 – за)", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Раніше перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") зазначав також, що в законопроєкті враховано, що військовослужбовці, окрім представників військово-лікарської комісії та територіального центру комплектування, полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях не повинні подавати декларації до закінчення воєнного стану або деокупації території.

Так, згідно з ухваленим законом, військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після їх закінчення або після демобілізації, завершення окупації для тимчасово окупованих територій, на яких вони перебувають, повернення до пункту постійної дислокації або на місце постійної роботи (крім ротації), а також припинення або скасування воєнного стану.

Законопроєкт передбачає подання декларацій за поточний рік і попередні роки, тобто за 2021 і 2022 роки.

Окрім цього, законопроєкт пропонує відновити спецперевірки для осіб, які претендують на державні посади (такі перевірки було призупинено на період дії воєнного стану - ІФ-У). Законопроєкт також зобов'язує проводити спецперевірки і щодо посадовців, які були призначені на свої посади без їх проведення.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зауважила, що парламент не підтримав поправку про обов'язкове декларування радників Офісу президента України, членів наглядових рад і держпідприємств: "за" проголосували 185 парламентаріїв.

Як повідомлялося, електронне декларування для чиновників Верховна Рада скасувала навесні 2022 року на час дії воєнного стану у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

 

 

 

Теги: #рада #декларування

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