Президент вніс до ВР подання про призначення Умєрова міністром оборони
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.
Відповідний проєкт постанови №10004 зареєстровано у ВР у вівторок.
Як повідомлялося, 3 вересня Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з обійманої посади, а Умєров, зі свого боку, - заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна України (ФДМ).
На пленарному засіданні 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України та звільнення Умєрова з посади керівника ФДМ, який він очолював із 7 вересня 2022 року.
Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат, член української делегації на переговорах із Росією, делегат Курултаю кримськотатарського народу.
У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.
В українському парламенті обіймав посаду секретаря комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин, а також був заступником члена Постійної делегації в Раді Європи та співголовою депутатського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".
У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).