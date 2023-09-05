ДБР розшукує екснардепа Рабіновича за держзраду

Державне бюро розслідувань (ДБР) розшукує колишнього народного депутата з фракції нині забороненої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, підозрюваного в державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України.

Дані про розшук Рабіновича розміщені на сайті МВС України в розділі "Розшук" як особи, яка переховується від органів досудового розслідування.

Дата зникнення ексдепутата - 26 липня 2023 року, стаття обвинувачення - ст.111 ч.1, ст.110 ч.2 Кримінального кодексу (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), орган досудового розслідування - ДБР.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Рабіновичу. "1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - поінформувало ДБР.

26 липня Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК). Повідомлення про підозру екснардепу направлено у вигляді запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. "Депутат поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію", - зазначили в ДБР.