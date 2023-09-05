СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування агресії РФ в Україні

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, уродженця Львова, причетного до фінансування війни проти України, повідомляється на сайті спецслужби у вівторок.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії він "влив" близько 2 млрд рублів у кілька військових заводів країни-агресора. Серед них - "Тульський патронний завод", що виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків і вертольотів Росії", - йдеться в повідомленні.

Для фінансування загарбницьких проєктів РФ Фрідман використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп. Також він задіяв власні бізнес-ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговельним знаком "армія росії", що постачається окупантам на передову. Також Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

Крім того, за даними спецслужби, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті. Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дало йому змогу провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв'язок у тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.