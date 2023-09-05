Російський пілот розповів подробиці "перегону" в Україну вертольота Мі-8

Російський пілот Максим Кузьмінов, який "перегнав" в Україну вертоліт Мі-8АМТШ ПКС РФ в межах спецоперації "Синиця" української військової розвідки, розповів, що під час перетину кордону по ньому почали вести вогонь, унаслідок чого його було поранено в ногу, а подальша доля членів екіпажу йому невідома.

"Я для себе вирішив, що це (війна РФ проти України - ІФ-У) – найжорстокіший злочин. Я вирішив, що я не братиму в цьому участі. Так, у мене в РФ залишився літак, непогана зарплата, дві квартири, майже пенсія, по суті, багато чого тримало там. Але для мене найголовніше було - не брати участі в цих злочинах. Я був підписаний на пабліки ГУР Міноборони України в телеграмі, там були контакти, я звернувся - ми створили секретний чат і розпочали листування. Ніхто в жодному разі не нав'язував мені своєї думки", - розповів він на пресконференції в Києві.

Пілот наголосив, що це було суто його рішення, ніхто не змушував його цього робити. За його словами, приблизно півроку відбувалося планування спецоперації, яку було успішно здійснено 9 серпня 2023 року.

"9 числа відбувся переліт. Була офіційна заявка на виліт, тобто я не просто "викрав" вертоліт, я офіційно його перегнав із точки А в точку Б. Заздалегідь було погоджено маршрут, місце посадки. О 16:30 я виконав зліт. Зліт у мене був з аеродрому "Курськ" до Харківської області, приблизно 20 км від кордону. Далі вже, десь у районі населеного пункту Шебекіно, я летів на гранично малій висоті у 5-10 метрів у режимі радіомовчання", - повідомив Кузьмінов.

Він розповів, що вже під час перетину безпосередньо кордону по вертольоту почали вести вогонь. За його припущенням, це була російська сторона. Як повідомив Кузьмінов, його було поранено в ногу зі стрілецької зброї.

"Приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці. Після посадки зі мною було два члени екіпажу. Зброї у нас із собою не було, льотчики у нас літають без зброї. Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман - у нього немає навичок пілотування. Я хлопців заспокоював: я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і вибігли з вертольота в бік кордону", - пояснив пілот.

За його словами, подальша доля членів екіпажу йому невідома, "але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували".

Пілот стверджує, що до проведення спецоперації він виконував тільки транспортні завдання з перевезення військових або вантажу, але "жодних ударів не завдавав". Здебільшого, як розповів Кузьмінов, перевезення здійснював територією РФ, але "іноді доводилося залітати на територію України", зокрема був у Маріуполі, Бердянську.

"Зі сльозами на очах, великим небажанням доводилося мені все-таки виконувати завдання", - сказав пілот.

Говорячи про запропоновані йому гарантії безпеки, Кузьмінов перерахував безпосередньо безпеку для нього та родини, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Наразі його батьки перебувають із ним в Україні.

Журналіст і військовослужбовець, автор циклу документальних фільмів "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко повідомив, що гелікоптер Мі-8 наразі перебуває у складі авіаційного підрозділу ГУР Міноборони і "використовуватиметься за призначенням". За його словами, вертоліт 2016 року випуску в хорошому робочому стані.

"Напевно найбільш складний елемент операції - організувати швидко безпечний коридор перельоту саме в тому місці, оскільки все було дуже швидко", - пояснив Шевченко.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, Кузьмінов тепер "вільна людина у вільній країні". Також колишній російський пілот думає про те, щоб приєднатися до Сектору безпеки і оборони України. Сам Кузьмінов сказав, що надалі хотів би пов'язати своє життя з авіацією, розглядає пропозицію залишитися в Україні.

Він також не виключає, що в майбутньому може розглянути можливість переїзду разом із батьками до Європи.

28-річний російський пілот служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї Росії. Кузьмінов має звання капітана і посаду - командир вертольота Мі-8. За словами пілота, його дідусь був заслуженим льотчиком РФ.