Події

14:09 05.09.2023

Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

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Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

49% опитаних українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення РФ, не хотіли б залишитися жити за кордоном, наголошується в результатах "Всеєвропейського дослідження українців у Європі", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-11 липня.

Водночас навіть серед українців, які переїхали до Європи до 24 лютого 2022 року, таких 40%.

Майже кожен п'ятий сумнівається в рішенні повертатися чи залишатися, решта думає про те, щоб залишитися на постійне проживання за кордоном.

"Насправді можливість залишитися залежить не лише від бажань, а й від інших обставин: можливостей, наявності роботи, дозволу на проживання, можливості навчатися дітям, зміни особистих обставин", - наголошується в пресрелізі.

Найбільше на рішення повертатися чи залишатися за кордоном впливають можливості комфортно жити та досягти успіху, дещо менше - можливості вести власний бізнес і знайти роботу. Значним є фактор освіти та доступність житла. Незначний вплив мають рівні інфраструктури, соціальної захищеності та захисту прав і свобод.

Водночас високий рівень бюрократії та оподаткування в Європі має значно менший вплив на ці рішення, як і високий рівень корупції в Україні.

У рамках дослідження методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) було анонімно опитано 2116 українців віком від 18 років, які знайшли тимчасовий прихисток у 31 країні Європи після 24 лютого 2022 року. Результати зважені з використанням актуальних даних UNHC (United Nations High Commissioner for Refugees). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 3,2%.

Теги: #рейтинг #соцопитування #біженці

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