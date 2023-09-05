Мін'юст подав до ВАКС 29 позовів щодо конфіскації, 25 рішень уже набули чинності - заступниця міністра

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 29 позовів про застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, за якими ухвалено 28 позитивних рішень у першій інстанції, 2 справи слухають в апеляції, а 25 рішень уже набули чинності, повідомила заступниця міністра Ірина Мудра.

"Мін'юст не подає огульно за всіма ухваленими указом президента підсанкційними особами позови до ВАКС. Це дуже і дуже складна категорія справ", - пояснила вона на конференції "4 роки ВАКС: досягнення та виклики" в Києві у вівторок.

Серед великих справ вона виділила справи Віктора Януковича, братів Ротенбергів, Олега Дерипаски, Михайла Шелкова, Володимира Сальдо.

Мудра додала, що наразі ВАКС продовжує слухання "однієї з наймасштабніших і найрезонансніших" справ групи VS Energy, де відповідачами виступають 9 осіб, а ще більше ніж 100 громадян і компаній залучено як третіх осіб.

Як повідомлялося, можливість подання таких позовів з'явилася після оновлення в травні 2022 року законодавства про санкції. Перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня 2022 року, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, вирішивши стягнути в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", "людини з найближчого кола Путіна".

Позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів так званої групи VS Energy до Олександра Бабакова, Михайла Воєводіна, Євгена Гінера та пов'язаних із ними осіб, які виконують роль номіналів, Мін'юст подав до ВАКС 28 червня цього року.

"Головний санкційний бій розпочато! Стягуємо активи росіян - корпоративні права у: 8-ми обленерго, 6-ти готелях, 2-х металургійних заводах, торговельному центрі в центрі столиці та іншій 31-й юридичній особі", - прокоментувала тоді очільниця департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Богатих.