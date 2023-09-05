Події

13:22 05.09.2023

Німеччина поставила Україні нові боєприпаси для зеніток Gepard

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Німеччина поставила Україні нові боєприпаси для зеніток Gepard

Німеччина лише через декілька місяців після укладення відповідної угоди передала Збройним силам України боєприпаси нового виробництва з Німеччини для зенітного танка Gepard, повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Зазначається, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів раніше вдалося здійснити в амбітні терміни, що дало змогу здійснити перше постачання п'ятизначної кількості снарядів в Україну.

"Війна в Україні практично щодня показує нам, що протиповітряна оборона та достатня кількість боєприпасів є найважливішою умовою захисту власної країни. Відновлюючи виробництво боєприпасів Gepard, ми концентруємося саме на цих двох найважливіших аспектах", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи постачання.

Він зазначив, що виробництво вдалося налагодити швидко і без бюрократичної тяганини.

"Це ще раз доводить, що на Німеччину можна покластися. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в тих галузях, які є нашими сильними сторонами: артилерія, боєприпаси і наземна протиповітряна оборона", - наголосив міністр.

Теги: #німеччина #військова_допомога #gepard

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