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12:51 05.09.2023

У результаті унікальної спецоперації "Синиця" вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію РФ - ГУР МО України

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У результаті унікальної спецоперації "Синиця" вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію РФ - ГУР МО України

Спецоперація української військової розвідки під кодовою назвою "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем, дала змогу одержати дуже важливу інформацію про авіацію противника, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Синиця" викликала резонанс і в Україні, і в державі-агресорі, а також за кордоном. І резонанс справедливий. Це справді надважлива, надскладна операція, яка має принципове значення, звісно, для Сил безпеки і оборони України, але також матиме тривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану і для її сектору безпеки й оборони. Тому що в результаті цієї операції вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які нам дуже допоможуть", - сказав Юсов на пресконференції в Києві.

За його словами, отримана інформація допоможе і в захисті українського неба, і в подальшому знищенні ворога.

У розвідці окремо подякували за сприяння в проведенні цієї операції Національній поліції та Збройним силам України.

"Це складна комплексна робота, це багатомісячна операція, яка не мала до цього аналогів в Україні. У світовій історії ми можемо наводити приклади того, як ті чи інші пілоти з різних міркувань переводили свої борти на іншу сторону. Але в цій ситуації ми говоримо про активну фазу бойових дій, про повномасштабну війну, про війну геноцидного типу Росії проти України", - заявив Юсов.

Також у пресконференції взяв участь безпосередньо російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС РФ у рамках спецоперації. Пілот має звання капітана й посаду - командир вертольота Мі-8.

В українській розвідці назвали рішення російського пілота "перегнати" вертоліт в Україну "ідейним, принциповим і політичним".

"Рішення сім'ї, яка засуджує геноцидну війну Росії проти України, засуджує дії путінського режиму. І, звісно, це все потребувало надзвичайно складної роботи, перевірки, супроводу. Дуже важливо, що пілот вийшов перший з ініціативою до української сторони. І в результаті тривалої реалізації комплексу заходів ця операція відбулася, і відбулася успішно", - сказав Юсов.

Він також зазначив, що в Україні вже були "збиті" полонені російські льотчики, а також багато російських пілотів ліквідовано, проте зараз "відкривається нова сторінка".

"Це люди, які приймають принципово ідейне рішення, які засуджують російську війну проти України. Які разом із технікою, зараз ми говоримо про дорогу техніку, про гелікоптер Мі-8, приймають свідоме рішення і стають на сторону добра. І це початок. Далі буде", - підсумували в розвідці.

Теги: #гур_міноборони

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