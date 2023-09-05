Події

10:05 05.09.2023

Працівники спецслужби підірвали на окупованій території фінансиста ватажка "ЛНР" - джерело

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Агента Федеральної служби безпеки РФ Юрія Афанасьєвського, який очолював незаконно створені митні органи в "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області, підірвали у власному будинку, повідомило у вівторок джерело у Службі безпеки України.

Афанасьєвський дістав численні осколкові поранення голови, шиї, живота і зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Джерело в СБУ підтвердило, що це – результат операції спецслужби.

"Цей "діяч", який є генерал-майором й агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" голови "ЛНР" Леоніда Пасічника. Він відмивав кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На Афанасьєвського накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії. Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого", - розповіло джерело.

Теги: #сбу #луганська_область #агент_фсб

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