Ворог за добу 88 разів обстріляв населені пункти Запорізької області, загинула мешканка Малої Токмачки

Російські окупаційні війська за добу 88 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, загинула мешканка Малої Токмачки, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 88 ударів по 26 містах і селах Запорізької області... Під час ворожого артобстрілу загинула 74-річна мешканка Малої Токмачки", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, 80 артилерійських обстрілів припали на території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Також ворог ударив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив БПЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці.

Очільник ОВА також повідомив, що в результаті ворожих обстрілів зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.