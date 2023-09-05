ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

ЗСУ продовжують наступати південніше від Бахмута, відбили атаки російських окупантів біля Кліщіївки, повідомляє Генеральний штаб.

"На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ у районі на північ від Кліщіївки Донецької області", - йдеться в ранковому повідомленні Генштабу на сторінці у фейсбуці.

Зазначається, що ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне, Дружба, Нью-Йорк Донецької області.

Також повідомляється, що протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н. п., зокрема Бучки, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Дружба, Ситне, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка і Тернова Харківської області.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе, Переїзне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати арт- і мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у Мар'їнки. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Максиміліанівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 10 н.п., серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаударів у районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артобстрілів противника зазнали понад 20 н.п., серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаударів біля Тягинки, Молодіжного. Арт- і мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області.