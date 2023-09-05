Події

07:32 05.09.2023

ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

2 хв читати
ЗС України продовжують наступати південніше Бахмута, відбили атаки ворога неподалік Кліщіївки

ЗСУ продовжують наступати південніше від Бахмута, відбили атаки російських окупантів біля Кліщіївки, повідомляє Генеральний штаб.

"На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ у районі на північ від Кліщіївки Донецької області", - йдеться в ранковому повідомленні Генштабу на сторінці у фейсбуці.

Зазначається, що ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне, Дружба, Нью-Йорк  Донецької області.

Також повідомляється, що протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н. п., зокрема Бучки, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Дружба, Ситне, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка і Тернова Харківської області.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе, Переїзне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі  Авдіївки. Ворог продовжує завдавати арт- і мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у Мар'їнки. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Максиміліанівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 10 н.п., серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаударів у районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артобстрілів противника зазнали понад 20 н.п., серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаударів біля Тягинки, Молодіжного. Арт- і мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 04.09.2023
Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

07:59 04.09.2023
Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

07:14 04.09.2023
Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

06:59 04.09.2023
ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

19:47 03.09.2023
ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

19:21 03.09.2023
Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

19:05 03.09.2023
ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

08:28 03.09.2023
Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення противника

08:25 03.09.2023
На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

На фронті за добу відбулося 30 бойових зіткнень

08:10 03.09.2023
За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

За добу російські окупанти завдали два ракетних і 49 авіаційних ударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами запорізького напрямку

Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

Зеленський відвідав вісім бригад, які воюють на Донецькому напрямку

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування ТРЦ столиці, триває перевірка

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

Агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

Президент нагородив військових оперативного угруповання "Донецьк"

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках

У результаті ворожих обстрілів на Сумщині пошкоджено залізницю та електромережу, є постраждалі

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами запорізького напрямку

5 вересня: Яке сьогодні свято

Залужний призначив героя України Чаюка головним військкомом Львівської області

Кулеба привітав на посаді нову керівницю МЗС Нідерландів

Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором

Кулеба: розраховуємо, що Шольц якнайшвидше ухвалить рішення про передачу Україні Taurus

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА