Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чотирьох областей України.

"Звертаюся до міжнародної спільноти із закликом рішуче засудити незаконні спроби окупаційної влади здійснити псевдовибори на тимчасово окупованих українських територіях", - написав Лубинець на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, окупанти під дулами автоматів уже почали проводити псевдовибори до окупаційних органів влади у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях. При цьому, зазначає Лубинець, окупанти забирають у людей документи з метою змусити їх голосувати.

Крім того, він зазначив, що серед кандидатів до представницьких органів є російські військові, які брали участь у вторгненні до України.

На думку омбудсмена, метою окупантів щодо проведення цих виборів є спроби нібито "законно" інтегрувати українські території до Росії.

"Але насправді - будь-які подібні дії, спрямовані на організацію та проведення "виборів" на території суверенної та незалежної України, - нелегітимні. А їх результати не можуть мати жодної юридичної сили, а отже - не будуть визнані міжнародною спільнотою", - наголосив він.

Крім цього, додав Лубинець, незаконне створення будь-яких органів влади РФ на СОТ України, у тому числі шляхом проведення фейкових "виборів" суперечить загальновизнаним нормам міжнародного права та Конституції України.

"По-друге, ставить під загрозу життя та здоров'я людей на тимчасово окупованих територіях, оскільки РФ веде там систематичний терор цивільного населення: загрози, знущання, тортури, насильницькі викрадення", - вважає він.

Лубинець закликав (міжнародне співтовариство – ІФ-У) не визнавати результати цих виборів та висловити стійку підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, долучитись до документування фактів злочинів Росії.

"Сприяти і вимагати у країни-окупанта доступ представників МКЧХ та ООН до цивільних заручників на СОТ, як того передбачає Четвертий пункт Формули Світу. А також безпосередньо приєднатися до підтримки Формули Світу", - підкреслив український омбудсмен.

Разом з тим, Лубинець закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.

"Рішуче засуджую дії окупаційної влади щодо проведення псевдовиборів через негуманність та нелегітимність наслідків таких дій!", - резюмував він.