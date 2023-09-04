На сході ворог використовує майже 400 тис. снарядів за тиждень - Маляр

Ворог здійснює приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту щотижня, використовує майже 400 тис. снарядів, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити загалом про схід, там справді дуже гаряче, на багатьох напрямках. Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тис. снарядів майже вони використовують", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в понеділок.

Говорячи про куп'янський напрямок, вона зазначила, що ще два тижні тому там був "епіцентр", і ворог докладав усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп'янська, але ЗСУ зупинили противника.

"Власне, вони (окупанти - ІФ-У) там, і на куп'янському, і на лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока", - наголосила заступниця міністра.

На лиманському напрямку, за її словами, щодня біля восьми ворожих атак відбивають українські сили. "Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", - пояснила Маляр.

У Міноборони наголосили, що українські воїни, штаби і командування готуються до того, щоб дати росіянам відсіч.