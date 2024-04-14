Обстановка на східному фронті загострилася, але вона контрольована - спікер ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" обстановка залишається складною, але контрольованою, найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація в районі бойових дій складна, але контрольована", - сказав Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

Він підтвердив, що "останніми днями обстановка на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступальних дій противника після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр. Це їхній певний символізм".

Волошин зазначив, що тактика противника під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього. "Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці" на всій лінії зіткнення.

За його словами, з огляду на ускладнення ситуації, "керівництво ухвалило відповідні рішення (щодо протистояння ворогу - ІФ-У)... Рішення є, вони будуть втілені в життя". На запитання, чи встигнемо ми посилити фронт засобами РЕБ і ППО, про що говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спікер відповів: "Встигнемо".

Як повідомлялося з посиланням на Сирського, армія РФ зосереджує зусилля для прориву оборони ЗСУ на захід від Бахмута, для виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. "Для адекватного реагування на дії противника і зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку було вжито заходів щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", - написав Сирський у неділю в телеграм-каналі.