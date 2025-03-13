Події

00:13 13.03.2025

Коваленко про обстановку на Курщині: ситуація динамічна

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В Курській області, де з серпня минулого року триває операція Сил оборони України, оперативна обстановка характеризується як динамічна, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"На Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці. Це важливо розуміти. Ситуація динамічна", - написав він в телеграмі.

За його словами, тим часом ворог намагається атакувати в Сумській області у прикордонних районах.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/8967

Теги: #коваленко #обстановка #курська

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