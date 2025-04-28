Інтерфакс-Україна
Події
05:41 28.04.2025

ССО взяли в полон двох російських окупантів в Курській області

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Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових, повідомила пресслужба ССО.

"Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні. Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.

Джерело: https://t.me/ukr_sof/1574

Теги: #завдання #ссо #курська

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