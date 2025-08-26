Інтерфакс-Україна
Події
13:24 26.08.2025

У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію

1 хв читати
У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Сапери штурмового полку "Цунамі" бригади особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" знищили у Торецьку (Донецька обл.) стратегічно важливий об’єкт - будівлю старого басейну, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сапери Штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" виконали завдання, яке інші назвали б самогубством. У Торецьку вони знищили будівлю старого басейну — стратегічно важливий об’єкт, що міг опинитися під контролем окупантів. Звідти ворог мав змогу приховано висуватися майже впритул до наших позицій", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

З огляду на потенційну загрозу керівництво бригади ухвалило рішення зруйнувати будівлю й позбавити ворога "козирів".

"Щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту. Операція була надскладною, ризикованою — і феєрично успішною", - підсумували у Нацполіції.

Теги: #лють #завдання #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 26.08.2025
Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

Через ворожий обстріл знеструмлені шахти на Добропіллі, під землею 148 шахтарів –Волинець

10:14 26.08.2025
Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

17:32 25.08.2025
Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

16:29 24.08.2025
Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

11:44 24.08.2025
Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

14:19 23.08.2025
Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

13:55 23.08.2025
Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпропетровській області, є загиблий

Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпропетровській області, є загиблий

13:29 23.08.2025
Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

13:02 23.08.2025
Понад 7 тис маломобільних жителів Донецької області вже евакуйовано – обладміністрація

Понад 7 тис маломобільних жителів Донецької області вже евакуйовано – обладміністрація

18:23 20.08.2025
Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юрист

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

На Харківщині співробітниця моргу обкрадала загиблих українських воїнів

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

DeepState вперше повідомив про окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

На Харківщині російський дрон поцілив по цивільній автівці, двоє постраждалих

Критична інфраструктура частини Шосткинської громади працює на резервному живленні після обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА