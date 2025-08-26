У Торецьку військовослужбовці бригади "Лють" здійснили надскладну і феєрично успішну операцію

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Сапери штурмового полку "Цунамі" бригади особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" знищили у Торецьку (Донецька обл.) стратегічно важливий об’єкт - будівлю старого басейну, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сапери Штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" виконали завдання, яке інші назвали б самогубством. У Торецьку вони знищили будівлю старого басейну — стратегічно важливий об’єкт, що міг опинитися під контролем окупантів. Звідти ворог мав змогу приховано висуватися майже впритул до наших позицій", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

З огляду на потенційну загрозу керівництво бригади ухвалило рішення зруйнувати будівлю й позбавити ворога "козирів".

"Щоб закласти вибухівку, сапери під прикриттям бронетехніки вийшли безпосередньо на лінію фронту. Операція була надскладною, ризикованою — і феєрично успішною", - підсумували у Нацполіції.