Інтерфакс-Україна
Події
14:39 24.08.2025

ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

1 хв читати
ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

Російські ресурси вкотре поширюють маніпуляції довкола ситуації на Курській АЕС, звинувачуючи Україну у створенні загрози ядерній безпеці, заявили у Центрі протидії дезінформації.

"Повідомляється про нібито займання трансформаторного блоку, який не відноситься до атомної частини станції. Займання начебто сталося через збиття українського БпЛА. Водночас МАГАТЕ повідомляє, що немає незалежного підтвердження даних cтосовно "загорянь внаслідок військових дій"", - йдеться у дописі ЦПД у телеграмі у неділю.

У ЦПД наголошують, що "спроби РФ звинувачувати Україну у буцімто завданні  цілеспрямованих ударів по курській АЕС та маніпуляції довкола питання атомної безпеки є типовими прийомами російської пропаганди для дискредитації України та виправдання власної агресії".

"Росія раніше неодноразово поширювала подібні фейки.  Насправді загрозу ядерній безпеці несуть дії росії, яка захопила Запорізьку АЕС", - зазначено у дописі ЦПД.

Теги: #аес #цпд #курська #спростування

