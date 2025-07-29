Інтерфакс-Україна
Події
17:51 29.07.2025

Одним із КРІ в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту - Свириденко

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Одним із КРІ в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту - Свириденко
Фото: https://www.bloomberg.com/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко вважає, що одним із КРІ в сфері культури має бути показник кількості годин виробленого українського контенту.

"Допомагайте нам із контентом, допоможіть з правильною постановкою пріоритетів… Виробництво українського контенту - його треба в годинах рахувати. Не тільки кіно, все треба рахувати в годинах. Вибачте, це такий прагматичний підхід, але це правильний підхід, бо ми тоді можемо співставно дивитися, що у нас з театрами, що у нас з кіно. Український контент має вираховуватися в годинах, і прямо КРІ треба ставити - скільки годин українського контенту ми можемо в рік зробити для того, щоб нас почули", - сказала Свириденко на зустрічі в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяни Бережної з працівниками і діячами культури, уривок якого транслювали в національному телемарафоні.

Як повідомлялося, 28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Теги: #культура #завдання

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