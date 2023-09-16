Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

На сході Сили оборони України мають успіх у Кліщіївки, а на півдні - неподалік Вербового і Новопрокопівки Запорізької області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Схід. Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз у Кліщіївці та Курдюмівці. У районі Кліщіївки внаслідок ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх", - написала Маляр у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що "противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону біля Ягідного і Богданівки Донецької області". За її даними, на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Мар'їнки Донецької області. "Ворог прагне витіснити наші війська із займаних позиції. Але йому це не вдається", - зазначила Маляр.

Як на авдіївському, так і на мар'їнському напрямках, за словами Маляр, наші воїни, незважаючи на наступальні дії ворога, утримують позиції і проводять штурмові дії.

"Південь. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, примушують ворога відходити із займаних позицій", - інформувала заступниця міністра оборони.

"Маємо частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємося на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та завдають ураження по тилах противника", - повідомила Маляр.

За її словами, на півночі, у прикордонних із РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, веде активну диверсійну роботу для "недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки".