Маляр виправила допис про звільнення Андріївки на Донеччині: Ситуація складна, тримаємо кулаки за наших

Заступник міністра оборони Ганна Маляр відредагувала пост про те, що українські воїни звільнили село Андріївка на бахмутському напрямку (Донецька область).

"І в нас там гарні новини. Андріївка !! Ситуація дуже складна і мінлива, тримаємо кулаки за наших", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що на бахмутському напрямку українські воїни рухаються вперед.

"На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки", - ідеться в повідомленні.

Раніше в Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що заява про звільнення селища Андріївка на Донеччині є хибною та передчасною.

"Наразі тривають серйозні й важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки", - ідеться в заяві бригади в телеграм-каналі.