Події

13:46 04.09.2023

На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

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На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

У неділю, 3 вересня, російські окупанти обстріляли Сонячне Херсонської області, внаслідок чого 11-річний хлопчик дістав мінно-вибухової травми, а також поранення ніг, його госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Учора в селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні. Медики роблять усе можливе, щоб уберегти дитяче життя та здоров'я", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #херсонська_область

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