На Херсонщині в неділю постраждала дитина внаслідок російського обстрілу - ОВА

У неділю, 3 вересня, російські окупанти обстріляли Сонячне Херсонської області, внаслідок чого 11-річний хлопчик дістав мінно-вибухової травми, а також поранення ніг, його госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Учора в селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні. Медики роблять усе можливе, щоб уберегти дитяче життя та здоров'я", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок.