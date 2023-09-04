Держприкордонслужба України фіксувала детонацію двох "Шахедів" на румунській стороні, поінформувала про це колег

Українські прикордонники зафіксували детонацію двох російських безпілотників на території Румунії та поінформували через визначені канали зв'язку румунських колег про це, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Під час масованої атаки РФ ударними дронами російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні загони, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні. Українські прикордонники через визначені канали зв'язку поінформували румунських колег про це. Також запропоновано надати можливу інформацію щодо цих випадків", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У Держприкордонслужбі України додали, що наразі відповідь від румунської сторони не надходила.