У Міноборони Румунії спростували інформацію про падіння російських безпілотників на території країни під час нічної атаки

У Міністерстві оборони Румунії "категорично спростовують" інформацію про падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

"Відповідальні структури Міністерства національної оборони в реальному часі моніторили ситуацію у зв'язку з атакою російських безпілотників і минулої ночі, і в суботу й неділю проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Міністерство оборони вжило підвищених заходів пильності на суходолі, на морі та в повітряному просторі країни "й робить свій внесок у зміцнення оборони та стримування на східному фланзі відповідно до національних і союзницьких планів".

Також у відомстві знову наголосили, що атаки РФ на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні невиправдані й глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.