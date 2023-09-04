Поїзд Одеса-Дніпро прибуває зі значною затримкою через позаштатну ситуацію

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про затримку поїзда Одеса-Дніпро № 54 у зв'язку з позаштатною ситуацією. Прибуття очікується у другій половині дня.

"У зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині суттєво затримується поїзд №54 Одеса-Дніпро. Залізничники знайшли спосіб відновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все можливе для скорочення запізнення", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі "УЗ".

Зазначається, що прибуття поїзда до Дніпра очікується в другій половині дня: для пасажирів буде організовано безплатний обід у дорозі та всі необхідні пересадки в Дніпрі для продовження запланованої подорожі. Згідно з розкладом, поїзд мав прибути на вокзал Дніпра о 09:48.

Місцевий телеграм-канал повідомляє, що пасажирський потяг Одеса-Дніпро вночі зійшов з рейок у районі села Жеребкове Ананьївського району Одеської області та нібито зачепив останнім вагоном вантажний поїзд. Постраждалих немає. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

В "УЗ" уточнили, що інші 94 поїзди продовжують рух за графіком.