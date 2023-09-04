До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

До Верховної Ради надійшла заява Олексія Резнікова про відставку з посади міністра оборони України, яку народні депутати мають намір розглянути на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади міністра оборони України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок уранці.