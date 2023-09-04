Події

10:33 04.09.2023

До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

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До Ради надійшла заява Резнікова про відставку з посади міністра оборони - Стефанчук

До Верховної Ради надійшла заява Олексія Резнікова про відставку з посади міністра оборони України, яку народні депутати мають намір розглянути на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради надійшла заява від Олексія Резнікова про відставку з посади міністра оборони України. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок уранці. 

Теги: #рада #заява #резніков #стефанчук

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