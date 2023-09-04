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10:25 04.09.2023

Голова ВАКС про закриття справ щодо декларування: Детективи і прокурори мають завчасно направляти матеріали до суду

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Голова ВАКС про закриття справ щодо декларування: Детективи і прокурори мають завчасно направляти матеріали до суду

Детективам і прокурорам варто переглянути свої підходи до роботи й направляти обвинувальні акти до суду із запасом часу, коли у кримінальному правопорушенні незначні строки давності, наголошує голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про тенденцію закриття судом справ щодо недостовірного декларування, Михайленко зазначила, що із 17 справ цієї категорії, за якими строки давності завершилися в березні-квітні 2023 року, лише п’ять надійшли до ВАКС наприкінці 2022 року, решта - уже 2023 року.

"Суд має розглядати ці справи так само, як і інші, тобто в судовому засіданні з повним дослідженням представлених сторонами доказів. Дійсно, двох-трьох місяців може бути недостатньо для судового розгляду справи, досудове розслідування якої здійснювалося півтора року", - звернула увагу голова суду.

За словами Михайленко, чинне законодавство передбачає закриття кримінального провадження як одну з форм його завершення.

"Кримінальне провадження закривається зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минув строк давності (у цьому випадку - два роки). Це законодавчий припис, і всі мають його дотримуватися", - пояснила голова суду.

Як зазначила Михайленко, також важливим є формування судової практики, напрацювання підходів до розгляду справ такої категорії, оскільки законодавство, що регулює декларування, не завжди є чітким і визначеним.

"Тобто закриття справ про недостовірне декларування - це теж результат: детективи й прокурори мають переглянути свої підходи та направляти обвинувальні акти до суду з більшим запасом часу, а суб'єкти декларування - більш відповідально ставитись до подання відомостей у деклараціях", - підсумувала голова суду.

Теги: #терміни #кримінальні_справи #михайленко #вакс

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