10:14 27.11.2025
Суддя Панаід обраний головою Апеляційної палати ВАКС
Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обрали нового голову суду, повідомляє пресслужба АП ВАКС.
"26 листопада 2025 року в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулися збори суддів, під час яких за результатами таємного голосування обрано голову Апеляційної палати – суддю Ігоря Васильовича Панаіда", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Наголошується, що відповідно до законодавства голову обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.