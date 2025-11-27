Суддя Панаід обраний головою Апеляційної палати ВАКС

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обрали нового голову суду, повідомляє пресслужба АП ВАКС.

"26 листопада 2025 року в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулися збори суддів, під час яких за результатами таємного голосування обрано голову Апеляційної палати – суддю Ігоря Васильовича Панаіда", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що відповідно до законодавства голову обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.