Апеляційна палата ВАКС застосувала санкцію та стягнула у дохід держави активи громадянина РФ — власника мережі АЗС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у понеділок, 26 травня, задовольнила скаргу позивача та ухвалила рішення про накладення санкції на громадянина РФ, власника мережі АЗС, що працює на тимчасово окупованій території, повідомила пресслужба ВАКС.

"26 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу представника позивача на рішення ВАКС від 24.04.2025 про відмову в задоволенні позову Мін’юсту до громадянина РФ за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, щодо застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції"", йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці.

Повідомляється, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу представника позивача. Рішення ВАКС скасовано, натомість ухвалено нове рішення, яким до громадянина РФ – власника мережі АЗС на тимчасово окупованій території застосовано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про санкції".

Суд стягнув у дохід держави транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та кошти, що належать вказаній особі.

Рішення про стягнення активів у дохід держави набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.

Згідно з реєстром судових рішень та даних ЗМІ, мова йде про Олексія Попова, засновника ПП "Юг Ойл" та ТОВ "Транс Ойл 1", які входять у групу компаній "Oil Transit". Основна діяльність цієї групи – продаж палива. Група володіє мережею автозаправних станцій у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобазою у Вінницькій області. За даними Мін'юсту Попов є громадянином РФ, що після початку повномасштабного вторгнення залишився на ТОТ і продовжив підприємницьку діяльність. За даними позову, він контролює мережу АЗС "Oil Transit" та співпрацює з окупаційною владою через компанію "Фенікс", яка постачає пальне на ТОТ.