Події

08:46 04.09.2023

На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

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На Харківщині за добу в результаті ворожих обстрілів поранено мирного жителя

У ніч на понеділок, близько 2:00, російські окупаційні війська обстріляли с. Шийківка Ізюмського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Зокрема, внаслідок обстрілів Куп'янська отримав поранення і був госпіталізований 59-річний цивільний. У місті знищено торговельний об'єкт. У с. Чернещина Ізюмського району ударом керованої авіабомби зруйновано 2 приватні домоволодіння. Крім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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