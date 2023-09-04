Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

Верховна Рада цього тижня проголосує за поновлення декларування чиновників у погодженому з міжнародними партнерами форматі, а також розгляне зміни закону про PEP-ів у першому читанні, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Важливі голосування тижня: поновлення декларування всіх чиновників у форматі, узгодженому з міжнародними партнерами; зміни до закону про РЕР-ів - перше читання", - написав він у Telegram.

Як повідомлялося раніше, у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF прийняття закону про поновлення декларування є структурним маяком з терміном виконання наприкінці липня. Відповідний законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила у першому читанні 27 липня.

Крім того, ще одним структурним маяком є внесення до кінця вересня правок до закону про фінмоніторинг та боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF. Цьогоріч такі заходи були скорочені з довічних до трьох років. Уряд вніс відповідний законопроєкт №9269 до Ради на початку травня, профільний комітет того ж місяця рекомендував включити його до порядку денного і прийняти його за основу.