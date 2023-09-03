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21:29 03.09.2023

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

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Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

Міністерство оборони України наказом від 18 серпня 2023 року № 490 внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони № 402, тим самим розширивши список придатних до військової служби.

Згідно з наказом № 402 у воєнний час за статтями Положення ВЛК повинна була приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. При цьому, внесеними наказом № 490 змінами, Міноборони зняло виключення з цих статей.

2-в - клінічно вилікуваний туберкульоз; 4-в - вірусні гепатити з незначним порушенням функцій; 5-в - безсимптомний носій ВІЛ; 12-в - анемії, які повільно прогресують і не прогресують із незначними порушеннями функцій та рідкісними загостреннями, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму; 13-в - хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій; 14-в - легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів; 17-в - невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, із астенічним станом; 21-в - повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій; 22-в - епізодичні й пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

До того ж, згідно з наказом, відтепер разом із постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Якщо військовослужбовець визнаний непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед призначенням на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Крім цього, наказ спрощує вимоги ВЛК щодо здоров'я для військовослужбовців у Десантно-штурмових військах і морській піхоті під час мобілізації та воєнного часу.

Зазначено, що наказ набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення - 25 серпня.

 

Теги: #міноборони #зміни #влк

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