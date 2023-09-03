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10:30 03.09.2023

РФ вербує на війну в Україні мігрантів із Центральної Азії - розвідка Великої Британії

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РФ вербує на війну в Україні мігрантів із Центральної Азії - розвідка Великої Британії

Станом на кінець червня 2023 року Росія зверталася до громадян сусідніх країн з оголошеннями про вербування людей для участі в бойових діях в Україні, повідомляє британська розвідка.

"Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дає змогу Кремлю купувати додатковий персонал для своїх військових дій в умовах зростаючих втрат", - ідеться у звіті, опублікованому у Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

За даними розвідки, у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення, що пропонують початкові виплати в розмірі 495 тис. рублів (5140 доларів США) і зарплату від 190 тис. рублів (1973 доларів США).

Крім того, в північній Костанайській області Казахстану робили спроби вербування, звертаючись до етнічного російського населення.

"Принаймні з травня 2023 року Росія пропонувала мігрантам із Центральної Азії воювати в Україні, обіцяючи прискорене отримання громадянства і зарплату до 4160 доларів США", - йдеться у звіті.

Крім того, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі, як повідомляється, конфіскували паспорти після прибуття та змусили вступити в російську армію.

"У Росії проживає щонайменше шість мільйонів мігрантів із Центральної Азії, яких Кремль, імовірно, розглядає як потенційних рекрутів", - йдеться у звіті.

Теги: #рф #війна #мігранти #вербування

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