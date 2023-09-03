Події

08:01 03.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

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Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, загальні втрати ворога перевищили 264 тис.

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 5 танків, 12 бронемашин, 22 артсистеми, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 11 безпілотників, 65 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 264660 (+600) осіб, танків - 4476 (+5) од, бойових броньованих машин - 8649 (+12) од, артилерійських систем - 5582 (+22) од, РСЗВ - 739 (+3) од, засоби ППО - 502 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11), крилаті ракети - 1447 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 841 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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