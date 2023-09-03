Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

Військово-повітряні сили ФРН триматимуть у постійній бойовій готовності свої літаки для захисту повітряного простору Словаччини, яка раніше передала Україні свої системи ППО і літаки МіГ-29, повідомляє DW з посиланням на прес-службу Бундесверу.

"Німецькі військово-повітряні сили з суботи, 2 вересня, приєднуються до групи країн-членів НАТО, які погодилися захищати повітряний простір Словаччини. З цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня проводитимуть так звані захисні польоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС, що дислокується у Верхній Баварії, постійно перебуватимуть у готовності до перехоплення нерозпізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації.

Крім того, пише DW, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною та посадки на місцевих аеродромах.

Також повідомляється, що Німеччина приєдналася до Польщі, Чехії та Угорщини, ВПС яких уже захищають повітряний простір Словаччини. Країна є частиною східного флангу НАТО, і межує з Україною, яка зазнає повномасштабної агресії з боку РФ.