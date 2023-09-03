Події

01:40 03.09.2023

Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

1 хв читати
Німеччина з 2 вересня триматиме в постійній бойовій готовності свої винищувачі для захисту Словаччини

 Військово-повітряні сили ФРН триматимуть у постійній бойовій готовності свої літаки для захисту повітряного простору Словаччини, яка раніше передала Україні свої системи ППО і літаки МіГ-29, повідомляє DW з посиланням на прес-службу Бундесверу.
"Німецькі військово-повітряні сили з суботи, 2 вересня, приєднуються до групи країн-членів НАТО, які погодилися захищати повітряний простір Словаччини. З цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня проводитимуть так звані захисні польоти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС, що дислокується у Верхній Баварії, постійно перебуватимуть у готовності до перехоплення нерозпізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації.
Крім того, пише DW, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною та посадки на місцевих аеродромах.
Також повідомляється, що Німеччина приєдналася до Польщі, Чехії та Угорщини, ВПС яких уже захищають повітряний простір Словаччини. Країна є частиною східного флангу НАТО, і межує з Україною, яка зазнає повномасштабної агресії з боку РФ.

Теги: #оборона #німеччина #словаччина #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:46 02.09.2023
Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

07:10 02.09.2023
У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

08:17 01.09.2023
Перших десять танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - ЗМІ

Перших десять танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - ЗМІ

23:09 31.08.2023
Стефанчук звернувся до спікера парламенту Словаччини у зв'язку із недавніми заявами про намір продовжити ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

Стефанчук звернувся до спікера парламенту Словаччини у зв'язку із недавніми заявами про намір продовжити ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня

21:58 29.08.2023
У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

16:28 28.08.2023
Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

15:37 28.08.2023
Греція може передати Україні танки Leopard-1 - ЗМІ

Греція може передати Україні танки Leopard-1 - ЗМІ

15:27 28.08.2023
Кулеба запросив чеські компанії взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій

Кулеба запросив чеські компанії взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій

01:28 28.08.2023
Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції

Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції

13:36 26.08.2023
Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом

Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Україна після війни буде країною інших правил

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

ОСТАННЄ

Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подають апеляцію

Канада навчатиме українських суддів і судових аудиторів для протидії корупції

Україна після війни буде країною інших правил

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА