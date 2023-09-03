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00:40 03.09.2023

Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський

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Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський


Українські війська після кількох тижнів розмінування прорвали першу лінію оборони РФ під Запоріжжям і розраховують на швидші успіхи під час форсування слабшої другої лінії, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає The Guardian.
За оцінкою Тарнавського, пише видання, "Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися".
"Зараз ми перебуваємо між першою і другою оборонними лініями", - цитує генерала The Guardian.
За його словами, українські війська зараз просуваються по обидва боки прориву і зміцнюють свої позиції на території, звільненій під час останніх боїв.
"У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони", - зазначив Тарнавський.
"Росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця територія була добре підготовлена". - наголосив він.
Тарнавський упевнений, що тепер, коли мінне поле прорвано, противник втратив більшу частину своєї переваги.

Теги: #україна #наступ #південь #тарнавський

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