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20:02 02.09.2023

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

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Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив намір скасувати відстрочку від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти.

"Те, що стосується здобуття другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти (МОН - міністерство освіти і науки) зараз буде розглядати це питання, будуть проводити аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом - 40-50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство", - зазначив Данілов в ефірі "Українського радіо".

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилася в рази від початку повномасштабної війни: "Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні, вирішуватиме відповідне міністерство".

 

Теги: #освіта #призовники #данілов

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