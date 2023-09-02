Події

19:51 02.09.2023

Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, зокрема сервіс із усиновлення

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Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, зокрема сервіс із усиновлення

Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири затребувані соціальні сервіси, повідомив заступник міністра Міністерства соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Як уточнив він в ефірі "Українського радіо", йдеться про такі сервіси: допомога під час усиновлення дитини; допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною; допомога особам із інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю; допомога на дитину самотній матері або батьку.

"Я рекомендую дивитися не тільки в застосунок, доступний у смартфоні, а й портал "Дія". Там багато різних сервісів, один із яких соціальний, створений буквально торік і активно розвивається. Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг із усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає. Просто на порталі "Дія" зараз люди можуть податися й отримати первинну консультацію щодо усиновлення. А потім зареєструватися кандидатом на усиновителя", - сказав Кошеленко.

 

 

 

Теги: #дія #соціальні_сервіси

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