Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.