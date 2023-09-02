Події

19:02 02.09.2023

Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали два ракетних і 34 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 02.09.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 12 артсистем і два склади боєприпасів ворога

19:14 02.09.2023
На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

На фронті за добу було 15 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на трьох напрямках

19:06 02.09.2023
ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

08:08 02.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

08:05 02.09.2023
Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ, є жертви і поранені

Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ, є жертви і поранені

07:39 02.09.2023
Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

Окупанти завдали чотири ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли із РСЗВ за добу

07:35 02.09.2023
Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на мелітопольському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ЗСУ продовжують наступати на мелітопольському напрямку

07:18 02.09.2023
У Волновасі окупанти агітують жителів залучати школярів до освітньої програми РФ та участі в російських виборах

У Волновасі окупанти агітують жителів залучати школярів до освітньої програми РФ та участі в російських виборах

07:12 02.09.2023
Українська авіація завдала 11 ударів по ворогові за добу – Генштаб

Українська авіація завдала 11 ударів по ворогові за добу – Генштаб

19:29 01.09.2023
Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

ОСТАННЄ

У результаті обстрілу в м. Середина-Буда загинув поліцейський під час виконання службових обов'язків

Унаслідок обстрілу Нікопольського району поранено чотирьох людей, зафіксовано численні руйнування

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

Глава Міноборони Польщі заявив про плани зробити сухопутні війська країни до 2025 року найсильнішими в Європі

Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці, загинув чоловік, постраждали 2 людини - голова Херсонської ОВА

МЗС України про скасування рішення запросити послів РФ і Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії: Перемога гуманізму

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Розпочато кілька кримінальних проваджень за фактом інциденту в Рені Одеської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА