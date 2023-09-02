Події

15:12 02.09.2023

Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці, загинув чоловік, постраждали 2 людини - голова Херсонської ОВА

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Окупанти завдали авіаудару по Одрадокам'янці, загинув чоловік, постраждали 2 людини - голова Херсонської ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по с. Одрадокам'янка Бериславського району Херсонської області, унаслідок удару загинув 43-річний чоловік, ще двоє осіб дістали поранень, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам'янці. Влучили в приватні будинки. 43-річний чоловік дістав травм несумісних із життям. Ще одну людину госпіталізували у важкому стані. Наразі медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, через обстріл пошкоджено низку будинків у селі.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область #прокудін

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