Правоохоронці викрили псевдоволонтера, який торгував гумдопомогою - МВС

Слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої необхідності, надіслані у 2022 році з-за кордону. Допомога була призначена жителям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста російськими військами", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога, і вилучили - антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.

Наразі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років із конфіскацією майна.