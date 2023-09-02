Події

12:19 02.09.2023

Правоохоронці викрили псевдоволонтера, який торгував гумдопомогою - МВС

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Слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої необхідності, надіслані у 2022 році з-за кордону. Допомога була призначена жителям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста російськими військами", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога, і вилучили - антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.

Наразі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років із конфіскацією майна.

 

Теги: #мвс #псевдоволонтер

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