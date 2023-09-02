Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Протягом доби російські окупанти здійснили 13 обстрілів із різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 86 вибухів, повідомляє Оперативне Командування "Північ" у Телеграм.

У Сумській області ворог обстріляв із міномета 120 мм Зноб-Трубчевське (4 і 2 приходи), Українське (5 парафій), із міномета 82 мм - Середину-Буду (16 парафій), Бояро-Лежачі (2 приходи).

Також окупанти завдали удару некерованою авіаційною ракетою з гелікоптера по Рожковичам (4 приходи). Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, згоріла господарська споруда, загинула свійська птиця.

Крім цього, ворог обстріляв Середина-Буду з РСЗВ (16 приходів). Внаслідок поранено 3 людини, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлі інфраструктури.