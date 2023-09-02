Події

08:46 02.09.2023

Ворог обстріляв ракетами та артилерією територію Запорізької області, є руйнування

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Ворог обстріляв ракетами та артилерією територію Запорізької області, є руйнування

Російські окупаційні війська обстріляли ракетами й артилерією територію Запорізької області, є руйнування, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

Зокрема, зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Левадного, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Малашко зазначив, що противник також поцілив двома ракетами по Комишувасі, завдав авіаційних ударів по Роботиному і Преображенці, застосував сім БПЛА проти Новодарівки, Малинівки і Лобкового, а також обстріляв із РСЗВ Новодарівку, Червоне і Кам'янське.

Також, за словами голови ОВА, надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Загалом за минулу добу противник завдав 94 удари по 22 містах і селах Запорізької області, наголосив Малашко.

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #запорізька

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